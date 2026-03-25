Sanchez, 'la guerra in Medio Oriente è molto peggiore del conflitto in Iraq'

MADRID, 25 MAR - "Non si tratta dello stesso scenario di guerra illegale in Iraq. Ci troviamo davanti a un disastro molto peggiore, con un potenziale impatto molto più ampio e profondo". E' quanto ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez riferendo al Congresso sulla posizione della Spagna nel conflitto in Medio Oriente. Nel ricordare che il conflitto in Iraq nel 2003 provocò 300mila vittime e oltre 5 milioni di sfollati, Sanchez ha insistito sul fatto che l'attuale scenario in Medio Oriente "è molto peggiore", poiché l'Iran è "una potenza militare che da 40 anni di prepara a una guerra come questa".