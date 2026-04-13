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Italia e Estero

Sanchez, 'insostenibile lo squilibrio commerciale tra Cina e Ue'

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(ANSA-AFP) - PECHINO, 13 APR - Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha affermato, durante una visita a Pechino, che lo squilibrio commerciale tra la Cina e l'Unione europea è "insostenibile", invitando la seconda economia mondiale ad aumentare le importazioni. "Abbiamo bisogno che la Cina" si apra, "in modo che l'Europa non debba chiudersi", ha affermato Sanchez, definendo il deficit commerciale dell'Ue con la Cina "sbilanciato" e "insostenibile per le nostre società nel medio e lungo termine". (ANSA-AFP).

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