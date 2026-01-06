Giornale di Brescia
Sanchez apre al possibile impiego di truppe in Ucraina

ROMA, 06 GEN - Pedro Sánchez ha aperto alla possibile partecipazione di militari spagnoli nell'ambito di un'ipotetica missione di mantenimento della pace in Ucraina. Il premier spagnolo lo ha detto in una conferenza stampa a Parigi, dopo aver partecipato alla riunione della Coalizione dei Volonterosi per l'Ucraina. Un contributo che, a suo avviso, dovrebbe essere sia in termini di ricostruzione che di supporto militare. Circa l'impiego di militari spagnoli a una missione di pace in Ucraina, ha aggiunto: "Se lo abbiamo fatto in altre parti del mondo, perché non dovremmo farlo in Europa?".

