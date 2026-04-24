Sanchez all'Ue, 'proroghi il Recovery e scorpori spese energia'

BRUXELLES, 24 APR - La Spagna ha chiesto alla Commissione europea di "estendere i fondi" del Recovery da 6 a 12 mesi, oltre giugno", "l'allentamento delle regole di bilancio per gli investimenti energetici come fatto per la difesa" e "una tassa sugli extraprofitti" delle major dell'energia "per finanziare una risposta volta a proteggere aziende e cittadini dall'aumento dei prezzi dell'energia". Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, all'arrivo alla seconda giornata del vertice informale Ue di Cipro.