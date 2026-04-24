Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sanchez all'Ue, 'proroghi il Recovery e scorpori spese energia'

AA

BRUXELLES, 24 APR - La Spagna ha chiesto alla Commissione europea di "estendere i fondi" del Recovery da 6 a 12 mesi, oltre giugno", "l'allentamento delle regole di bilancio per gli investimenti energetici come fatto per la difesa" e "una tassa sugli extraprofitti" delle major dell'energia "per finanziare una risposta volta a proteggere aziende e cittadini dall'aumento dei prezzi dell'energia". Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, all'arrivo alla seconda giornata del vertice informale Ue di Cipro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario