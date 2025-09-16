San Siro: Sala 'accordo trovato, domani delibera in giunta'

MILANO, 16 SET - "Se tutto va bene domani dovremmo andare in giunta" con la delibera della vendita di San Siro "perché di fatto con i club siamo arrivati ad un acccordo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in diretta a Rtl 102.5. "Lo stadio - ha aggiunto - deve essere pronto per il 2031, perché la Uefa ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli europei di calcio del 2032 se rimarrà San Siro".