San Siro: Sala 'accordo trovato, domani delibera in giunta'

Il quartiere San Siro coinvolto nelle inchieste sull’ubanistica , Milano 13 Agosto 2025 ANSA/MATTEO CORNER
MILANO, 16 SET - "Se tutto va bene domani dovremmo andare in giunta" con la delibera della vendita di San Siro "perché di fatto con i club siamo arrivati ad un acccordo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in diretta a Rtl 102.5. "Lo stadio - ha aggiunto - deve essere pronto per il 2031, perché la Uefa ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli europei di calcio del 2032 se rimarrà San Siro".

