San Silvestro al gelo in Veneto, minime fino a -21,3 gradi

VENEZIA, 31 DIC - San Silvestro al gelo in tutto il territorio del Veneto, dove le temperature minime la scorsa notte sono tutte scese sotto lo zero, a eccezione di Venezia, ma per poco (+1,8 gradi). I dati sono stati rilevati dall'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpav). La punta più bassa spetta, come di consueto, alla Piana di Marcesina, depressione a 1310 metri sull'Altopiano di Asiago (Vicenza), che ha fatto registrare -21,3 gradi, seguita dalla Marmolada, a 3256 metri, con -19,8, e da Passo Cimabanche, sopra Cortina D'Ampezzo (1530 metri) a -19,1. Tra i capoluoghi Belluno è la città più fredda, con -7,4, seguita da Vicenza con -3,8, Treviso con -3,5 e Padova con -2 gradi. Intorno allo zero Verona e Rovigo. Fra i paesi, i valori più significativi, sono stati misurati a Santo Stefano di Cadore (Belluno) con -14, Asiago (Vicenza) e Pescul Selva di Cadore (Belluno) con -12,4; Cortina D'Ampezzo ha infine fatto segnare -9 gradi.

VENEZIA

