San Ferdinando di Puglia, pattuglie dell'Arma sventano il colpo

SAN FERDINANDO DI PUGLIA, 30 NOV - Un assalto a colpi di ruspa è stato compiuto intorno alle 4.30 di questa mattina ai danni dell'ufficio postale di via Battisti a San Ferdinando di Puglia dove i ladri hanno tentato di scardinare la cassaforte del bancomat. Ad agire è stato un gruppo di almeno tre persone che però è dovuto fuggire a mani vuote per l'arrivo dei carabinieri. L'uso della ruspa contro il muro perimetrale ha provocato danni anche agli edifici adiacenti su cui sono in corso verifiche di stabilità. L' allarme è stato dato al 112 da alcuni residenti della zona che hanno sentito i rumori. Sul posto sono intervenute le pattuglie in servizio esterno notturno sul territorio della compagnia carabinieri di Barletta, che sono riuscite a mettere in fuga i ladri. La banda si era organizzata per coprirsi la fuga chiudendo con un catenaccio il cancello d'ingresso della Caserma dei carabinieri per impedire l'uscita dei mezzi militari.