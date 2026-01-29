Giornale di Brescia
Samsung, utili e fatturato ai massimi storici nel quarto trimestre

PECHINO, 29 GEN - Samsung Electronics registra profitti record nel quarto trimestre del 2025, trainati dalla domanda esplosiva dei chip di memoria legata allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, con la maessa a punto di data center che richiedono microprocessori sempre più avanzati ad alta larghezza di banda. Il colosso sudcoreano ha riferito di aver centrato "il suo fatturato consolidato trimestrale più alto di sempre, pari a 93.800 miliardi di won (65,5 miliardi di dollari)", con un rialzo del 9% sui tre mesi precedenti. "Anche l'utile operativo è al massimo storico, attestandosi a 20.100 miliardi di won", ha riferito Samsung in una nota.

