Salvini, Vannacci capitolo chiuso, oggi la Lega più forte

ROMA, 04 FEB - "Per me il capitolo è chiuso. Ho la tessera della Lega dal '91, ne ho visti tanti che non hanno mantenuto la parola. Per Vannacci dispiace umanamente, ma non preoccupa. Dopo un po' passa. Gli abbiamo spalancato le porte di casa. Il ringraziamento è stato 'mi tengo il posto'. Finito, capitolo chiuso. La Lega è la Lega. C'è e oggi è più forte, le tessere sono aumentate da ieri a oggi. Non porto rancore, io mi tengo ben stretta la mia comunità". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini risponde alle domande dei cronisti nella conferenza stampa della Lega

Argomenti
ROMA

