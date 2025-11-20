Giornale di Brescia
Salvini, uso asset russi per Ucraina estremamente pericoloso

SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA), 20 NOV - "E' estremamente pericoloso". Così il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini rispondendo alla domanda se è favorevole all'uso di beni congelati russi a favore dell'Ucraina. Salvini l'ha detto arrivando a un evento elettorale a San Marco in Lamis (Foggia). E ha spiegato: "Ci esponiamo a mille problemi in un momento in cui si legge di piani di pace, di proposte americane, di espropri non ritengo che sia il caso di parlarne".

