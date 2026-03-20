Salvini, tutti qui grazie a idea di Bossi, lascia grande eredità

MILANO, 20 MAR - "Tutti noi siamo qui grazie a una sua idea": il segretario della Lega Matteo Salvini ha omaggiato in questo modo Umberto Bossi, il fondatore della Lega, morto ieri a Varese. Salvini lo ha detto parlando a Radio Libertà aggiungendo che la sua eredità "è tanta roba. E' una eredità morale, valoriale, spirituale, di battaglia: mai mollare, mai arrendersi, se si cade ci si rialza".