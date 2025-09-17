Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Salvini, tutti gli agenti polizia locale dovrebbero usare taser

AA

ANCONA, 17 SET - "Nelle ultime ore un sindaco di sinistra di una grande città del nord ha detto che gli agenti di polizia locale non dovranno più usare il taser per rendere innocui i delinquenti. Noi siamo diversi, vorremmo che tutti gli agenti della polizia locale potessero usare il taser". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e segretario della Lega, Matteo Salvini, dal palco di piazza Roma, ad Ancona, durante l'evento del centrodestra per sostenere la corsa alla presidenza delle Marche di Francesco Acquaroli.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ANCONA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario