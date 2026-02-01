Salvini, Torino impone scelte. Subito pacchetto sicurezza e tolleranza zero

ROMA, 01 FEB - "I gravissimi scontri di Torino impongono alcune scelte: nessuna tolleranza con i violenti, subito il nuovo pacchetto sicurezza che prevede più tutele alle Forze dell'Ordine, e soprattutto l'obbligo di una cauzione per chi scende in piazza come proposto dalla Lega. Manifestare è legittimo, sfasciare le città e picchiare poliziotti no!". Lo scrive sui social il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini.