Salvini, sull'Iran Cdm in settimana, Meloni va in Parlamento

ROMA, 03 MAR - "Abbiamo un Consiglio dei ministri dedicato questa settimana e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni andrà in Parlamento". Lo ha reso noto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini parlando a Milano della crisi in Medio Oriente e della guerra in Iran. "Non è il momento di fare polemica, ma di lavorare tutti insieme. Una guerra non è mai una buona notizia", ha aggiunto.

ROMA

