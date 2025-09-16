Salvini, sulla flat tax l'Fmi sbaglia, per noi va estesa
Matteo Salvini (Vice President of the Council of Ministers of Italy and Minister of Infrastructure and Transport) on the occasion of the third day of the 51th Ambrosetti Forum "The current and future scenario for competitive strategies". Cernobbio, Italy, 07 September 2025. ANSA/MICHELE MARAVIGLIA
ROMA, 16 SET - "Fa bene Giorgetti a essere prudente, che sarà a Pontida con noi e col quale discuteremo" di manovra "fa meno bene il Fondo monetario internazionale a invitare a cancellare la flat al 15% per i lavoratori autonomi: anzi noi la vogliamo estendere, l'ultima cosa intelligente è cancellare l'aliquota al 15%". Lo dice Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega a Radio24, difendendo anche il progetto di un'ulteriore rottamazione.
