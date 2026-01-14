Giornale di Brescia
Salvini, su risoluzione e dl Ucraina Lega compatta, ci hanno ascoltato

ROMA, 14 GEN - Dubbi della Lega sulla risoluzione dopo le comunicazioni di Crosetto? "No, mi sembra molto equilibrata: si concentra molto sul tema difesa e non su quello dell'attacco, della guerra, delle armi è quello che avevo chiesto". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini lasciando la riunione dei dipartimenti del partito alla Camera su vari temi tra i quali anche quello della sicurezza. Lo stesso per quanto riguarda il decreto Ucraina. "Nel testo - osserva - si da priorità alla difesa della popolazione civile, alla cyber security e agli strumenti di logistica, vuol dire che siamo stati ascoltati". Per quanto riguarda eventuali dubbi, come quelli espressi dal senatore Claudio Borghi, Salvini replica: "chiedete a Borghi" ma aggiunge che "la posizione del movimento è chiara ed evidente, siamo contenti, si parla di difesa non più di attacco, quindi va bene".

ROMA

