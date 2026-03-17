Salvini su Hormuz, Usa non ci hanno coinvolti, Italia fa i propri interessi

ROMA, 17 MAR - "Trump chiede aiuto sullo stretto di Hormuz? E' giusto fare gli interessi nazionali. Trump ci ha coinvolto quando è stato attaccato l'Iran? No, non mi sembra, ci ha avvisato a cose fatte. Spero che Usa e Israele, quando hanno scatenato" questo conflitto "hanno esaminato tutto" quello ne sarebbe conseguito. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Rtl 102.5. "Non è una nostra guerra, non siamo in guerra contro la Russia o contro l'Iran", ha aggiunto, "mandare navi da guerra in zona di guerra significherebbe avvicinarsi al terzo conflitto mondiale. Quindi, bene la prudenza del governo".