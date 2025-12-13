Giornale di Brescia
Salvini, su asset russi bene il governo, l'Ue scherza col fuoco

MILANO, 13 DIC - "Personalmente lo ritengo un azzardo e un'imprudenza e bene ha fatto il governo italiano a mettere i puntini sulle i, perché appunto siamo in un libero mercato, non siamo in guerra contro la Russia": lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine di un evento a Milano, sul via libera dell'Europa al congelamento indeterminato degli asset russi. "Confiscare beni, soldi e negozi ha come controindicazione che i russi faranno altrettanto. Io ricordo che noi abbiamo 314 aziende italiane in Russia che fanno fatturato e che danno lavoro, quindi - ha aggiunto - mi sembra che a Bruxelles qualcuno stia scherzando col fuoco".

