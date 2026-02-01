Salvini, spero decreto sicurezza mercoledì, con tutela per agenti

ROMA, 01 FEB - "Noi siamo pronti e speriamo" che il decreto sicurezza arrivi in Cdm mercoledì, "non per la cronaca delle ultime ore ma perché è giusto che ci siano dentro tutte le norme che servono, compresa ad esempio quella che prevede lo sgombero di tutti gli immobili occupati abusivamente, non solo della prima casa, e quella che taglia i ricongiungimenti familiari, perché un conto è accogliere chi scappa dalla guerra, un conto è accogliere anche gli altri 20 amici e parenti e compresa quella che toglie il sostegno a chi è oggi a spese degli italiani e commette un reato. Quindi conto che il decreto sicurezza sia completo al 100%, compresa la tutela per gli agenti, lo stop all'iscrizione automatica nel registro degli indagati". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a un gazebo del suo partito, a Roma.