Salvini, siamo in Aula per il decreto sicurezza, non è festival del canoro

ROMA, 24 APR - "Siamo qua per il decreto sicurezza, non è un festival canoro. Rispetto l'inno nazionale ma quelli cantano Bella ciao, mi sembra una mancanza di rispetto". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo a chi gli domandava perché quando in Aula alla Camera è stato intonato l'inno, è rimasto seduto come gli altri esponenti della Lega.