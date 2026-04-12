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Italia e Estero

Salvini, se la Ue non cambia il Patto di stabilità faremo da soli

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"La priorità è sbloccare le norme europee che ci impediscono di aiutare gli italiani in difficoltà, tutto il resto viene dopo. La cosa assurda è che ancora oggi, con le crisi in corso, Bruxelles permetta agli Stati di spendere miliardi per le armi, ma impedisca all'Italia di spendere altrettanti soldi per aiutare chi non ce la fa". Così il vicepremier Matteo Salvini parlando a un gazebo della Lega a Milano.  "O lo cambiano sto patto di stabilità oppure, se continueranno a non sentirci, faremo da soli" ha aggiunto.

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