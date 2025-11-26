Giornale di Brescia
Salvini, se FdI ha un buon candidato in Lombardia lo accoglierò

ROMA, 26 NOV - "Non rispondo più a chi domanda chi sarà il candidato del centrodestra nelle prossime regionali. Ci penseremo a tempo debito, tutti i partiti del centrodestra avranno il giusto riconoscimento. Nella mia Lombardia se Fratelli d'Italia avrà un candidato all'altezza sarò ben felice di accogliere la loro proposta. Così come noi in Sicilia qualche suggerimento da dare lo avremo". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa del suo partito sull'esito delle Regionali in Puglia e Campania.

