Salvini, scudo atomico allargato? Per me Macron conta zero'

MILANO, 03 MAR - "Macron parla di scudo atomico allargato? Quello che dice Macron per me conta zero". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo a Cinisello Balsamo, rispondendo ai cronisti sulla situazione internazionale. Il riferimento è alle parole del presidente francese Emmanuel Macron in materia di difesa e deterrenza nucleare.

