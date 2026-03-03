Salvini, scudo atomico allargato? Per me Macron conta zero'

MILANO, 03 MAR - "Macron parla di scudo atomico allargato? Quello che dice Macron per me conta zero". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo a Cinisello Balsamo, rispondendo ai cronisti sulla situazione internazionale. Il riferimento è alle parole del presidente francese Emmanuel Macron in materia di difesa e deterrenza nucleare.