Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Salvini, saluto con l'ambasciatore russo giusto se vuoi dialogo

Matteo Salvini ministro dei trasporti durante la cerimonia di riapertura del traffico del tunnel del Tenda a Limone Piemonte. Cuneo 27 giugno 2025 ANSA/TINO ROMANO
Matteo Salvini ministro dei trasporti durante la cerimonia di riapertura del traffico del tunnel del Tenda a Limone Piemonte. Cuneo 27 giugno 2025 ANSA/TINO ROMANO
AA

MILANO, 17 SET - Al ricevimento dell'ambasciatore cinese in Italia "ho incontrato l'ambasciatore russo come decine di altri ambasciatori. Ero invitato come altri ministri, c'erano amici parlamentari del Pd e di FdI. Se vai ospite a casa di qualcuno e qualcuno ti saluta, lo saluti, come è giusto che sia se vuoi avere buone relazioni e se ci tieni ricostruire un dialogo. Preferisco una stretta di mano a uno sguardo rabbioso": lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Telelombardia facendo riferimento alla notizia riportata da alcuni quotidiani, del suo saluto con l'ambasciatore russo, Alexei Paramonov, ieri sera nel corso del ricevimento all'ambasciata cinese. "Se invece si parla solo di guerra e assumi militari per mandarli a morire al fronte... Non è il mio obiettivo, ma penso di nessuno" ha aggiunto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario