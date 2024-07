Salvini rilancia le gaffe di Biden, 'qualcosa non va'

ROMA, 12 LUG - "Può capitare a tutti di sbagliare, ma quando il presidente degli Stati Uniti chiama, nel giro di pochi minuti, il presidente Zelensky 'presidente Putin' e la sua vicepresidente Harris 'vicepresidente Trump' significa che evidentemente qualcosa non va. Go Donald Go! #Trump2024". Lo scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, rilanciando il video delle gaffe di Joe Biden nella sua ultima conferenza stampa dopo il vertice Nato.