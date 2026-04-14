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Salvini, Rfi si rivalga su azienda responsabile del guasto su Av Roma-Napoli

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ROMA, 14 APR - Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini "sta seguendo con grande attenzione la situazione sulla linea ferroviaria AV Roma-Napoli. È evidente che quanto accaduto non è riconducibile a eventi imprevedibili come il maltempo, bensì a un'azienda privata che fornisce un servizio a Rfi. Per questo motivo, l'auspicio di Salvini è che, al di là delle tradizionali procedure di salvaguardia e rimborso per i viaggiatori da parte di Trenitalia, Rfi si rivalga sui responsabili". Lo fanno sapere in una nota fonti del Mit. Il guasto che ha provocato cancellazioni e ritardi sulla linea dell'Alta velocità sarebbe riconducibile al sistema gestito da Nokia. Le anomalie si sono registrate nel sistema di telecomunicazioni Gsm-R.

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