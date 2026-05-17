Salvini, proposta per la revoca della cittadinanza è già in discussione

ROMA, 17 MAG - "La politica non deve inseguire la cronaca", "quello che accade semmai deve accelerare" le scelte. "E' già in discussione in I commissione alla camera una pdl a prima firma Iezzi per la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati". Lo ha detto il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini alla scuola di formazione politica del partito. "La cittadinanza non può essere a vita". "Per quanto mi riguarda sia il permesso di soggiorno, sia la cittadinanza sono un atto di fiducia del popolo italiano che dà rispetto e chiede rispetto. Non è un contratto a vita". Se commetti un reato grave "un Paese serio ti espelle immediatamente, è legittima difesa", ha aggiunto. "Le seconde generazioni che hanno voglia integrarsi sono benvenute - ha detto in un altro passaggio - chi rifiuta la cultura e la legge del Paese in cui cresce costituisce un problema".