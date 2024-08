Salvini, pronti a confrontarci su scudo per i governatori

RIMINI, 21 AGO - "È già successo che un governatore o un sindaco, indagato e 'processato' sui giornali, sia stato rovinato e alla fine assolto. Con tre righe su un giornale nascoste a pagina 30... Il tema va affrontato e siamo pronti a confrontarci con tutti". Lo ha detto, in una intervista a 'ilSussidiario.net' in occasione della sua presenza, oggi, al Meeting di Rimini, il vicepremier, Matteo Salvini parlando del cosiddetto scudo per i governatori alla luce della vicenda Toti. Quanto a una legge bipartisan sul finanziamento pubblico dei partiti, ha aggiunto, "non penso sia una priorità, ma il ragionamento andrà affrontato, valutando anche come funziona, bene e con trasparenza, in tanti Paesi occidentali".