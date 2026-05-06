Salvini, procederemo dritti sulla legge elettorale

ROMA, 06 MAG - "Procederemo dritti" sulla legge elettorale. Lo ha affermato il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti dopo essere intervenuto a un convegno sul nucleare, preceduto dal vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Sulla legge elettorale come procederete? "Dritti", ha risposto secco Salvini. Al vertice di maggioranza a Palazzo Chigi "non abbiamo minimamente" parlato di Consob, ha poi aggiunto.