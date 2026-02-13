Salvini, precettiamo per evitare lo sciopero durante le Olimpiadi

MILANO, 13 FEB - "Stiamo lavorando alla precettazione, il cui testo arriverà a minuti, per evitare lo sciopero aereo per le Olimpiadi e le Paralimpiadi per non danneggiare ripeto un'immagine di positività e di efficienza che l'Italia sta dando grazie al lavoro di tutti". Lo ha dichiarato Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine dell'inaugurazione di una mostra a Milano. "A minuti usciremo con quello che la commissione di garanzia ci ha chiesto di fare e che la legge mi permette di fare, quindi di garantire il diritto allo sciopero ma non durante lo svolgimento di una manifestazione che 2 miliardi di persone stanno guardando" ha continuato il ministro. "Mi sono impegnato con i sindacati a invitarli a un tavolo sul rinnovo dei contratti e sul Piano nazionale degli aeroporti, che abbiamo ultimato, dopo la fine delle Paralimpiadi".