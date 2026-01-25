Giornale di Brescia
Salvini, posso incontrare chi voglio, per fare battaglie comuni?

RIVISONDOLI, 25 GEN - "Sulla libertà di parola e pensiero, noi siamo l'unico partito ad aver votato contro la legge bavaglio su cosa si può dire e cosa non si può dire, cosa risponde alla legge, chi può incontrare Salvini e chi non può incontrare. Ma potrò incontrare chi fico secco ho voglia da incontrare, se voglio fare battaglie comuni con qualcuno, con rispetto?" Così il segretario della Lega, Matteo Salvini - riferendosi anche alle polemiche sul suo recente incontro con Tommy Robinson, esponente dell'estrema destra britannica - a Rivisondoli, per la chiusura della manifestazione organizzata dalla Lega in Abruzzo.

RIVISONDOLI

