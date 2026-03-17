Salvini, petrolieri fermino i prezzi o gli chiederemo un contributo

ROMA, 17 MAR - "Ho convocato domani insieme al ministro dell'Economia le principali compagnie petrolifere perché non è tollerabile la speculazione. Domani conto di uscire da quella riunione con degli impegni da parte delle compagnie petrolifere che stanno facendo extraprofitti come hanno fatto le banche negli ultimi anni. Abbiamo fatto la forza di chiedere un contributo alle banche di alcuni miliardi di euro l'anno scorso. Se non c'è disponibilità a fermare i prezzi potremmo chiedere un altro congruo intervento economico da parte dei petrolieri". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Rtl 102.5.