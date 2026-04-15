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Salvini, per Trump la guerra è finita parecchie volte...

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MILANO, 15 APR - "La guerra, stando a Trump, è già finita parecchie volte, e non è ancora finita...": così il vicepremier Matteo Salvini in via Bellerio. "Se andasse avanti alcune settimane, sarebbe impensabile investire miliardi in sicurezza e difesa, e non investire altrettanti soldi per luce, gas e gasolio" aggiunge Salvini che lancia un'altra frecciata nei confronti di Trump dopo gli attacchi al Papa: "Mettersi sui social nei panni di Gesù Cristo non penso aiuti la pace nel mondo o aumenti la credibilità di nessuno".

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