Salvini, oggi ddl maggioranza per limitare sottrazione minori a famiglie

ROMA, 11 MAR - "Oggi verrà presentato un ddl della maggioranza per limitare solo ai casi più estremi la sottrazione di minori, altrimenti portar via i bambini è l'ultima delle scelte possibili". Lo ha detto il vice premier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a 'Ore14' su Rai 2 circa la vicenda dei bambini della famiglia del bosco, precisando: "Non parlo da segretario della Lega e da vicepremier ma da papà e genitore sconcertato e preoccupato". Per Salvini si tratta di "una violenza istituzionale" contro i bambini e la famiglia. Quindi il vicepremier ha promesso di "impegnarsi per portare a casa i bimbi strappati alla loro casa".

