Salvini, norma per evitare indagini automatiche ad agenti che si difendono

ROMA, 27 GEN - "Durante un controllo antidroga nella periferia di Milano un nordafricano, irregolare e con vari precedenti, si avvicina puntando una pistola contro gli agenti (solo dopo si scoprirà che era a salve). Un poliziotto si difende, il balordo muore, l'agente viene indagato per omicidio volontario. Tutto sbagliato! Nel nuovo pacchetto sicurezza abbiamo previsto una norma che eviti che gli agenti vengano automaticamente indagati dopo essersi difesi. Io sto col poliziotto". Lo scrive su X il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito a quanto accaduto a Milano dove un poliziotto è indagato per omicidio volontario dopo aver sparato ed ucciso un ventottenne che gli avrebbe puntato contro una pistola poi risultata a salve.

ROMA

