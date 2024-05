Salvini, non manderemo soldati in guerre non nostre

FOSSANO, 03 MAG - "Quando Macron parla di andare a combattere fuori dai confini europei io non sono d'accordo. Voglio parlare di scuola, università, agricoltura. Sono questi i treni che ci interessano e ai quali vogliamo impegnarci. Macron spaventa quando parla di queste cose. Non manderemo mai i nostri figli a fare guerre fuori dai confini europei che non siano le nostre". Lo ha detto oggi Matteo Salvini a margine di un evento a Fossano (Cuneo).