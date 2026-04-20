Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Salvini, 'non chiudo l'Italia perché Bruxelles è comandata da cretini'

AA

RODDI, 20 APR - "Sono molto preoccupato perché chi non vede a Bruxelles questo aumento o è un marziano o è in malafede". A margine dell'inaugurazione dell'autostrada Asti-Cuneo a Roddi (Cuneo), il ministro dei Trasporti Matteo Salvini parla del caro energia per l'Italia e l'Europa con la crisi di Hormuz: "Se non cambiano le regole europee, se non tolgono i vincoli di questo maledetto patto di stabilità che bloccano la possibilità di aiutare chi è in difficoltà, l'Italia rischia di fermarsi". Nessun "razionamento" energetico, assicura: "Non ho nessuna intenzione di fare nuovi lockdown: o Bruxelles permette al governo di usare i soldi degli italiani per aiutare gli italiani, o si blocca il Paese e faremo da soli". Il tema è quindi la sospensione del patto di stabilità e del green deal, fino a cessata emergenza: "La crisi è tale e tanta che le vecchie regole devono essere superate, per assurdo in questo momento si può farlo solo per le spese militari: come governo potrei spendere dieci miliardi per comprare armi ma non per aiutare cittadini e imprese in difficoltà. È una follia". Poi il giudizio verso l'operato dell'Ue: "Non vogliamo i soldi dei francesi, dei polacchi o dei tedeschi, vogliamo usare per gli italiani i soldi degli italiani: io non chiudo l'Italia perché Bruxelles è comandata da cretini".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
RODDI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario