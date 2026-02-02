Salvini, nel pacchetto sicurezza proporrò fermo preventivo fino a 24 ore

ROMA, 02 FEB - "Sabato abbiamo visto azioni terroristiche, quando ci sono attacchi da tre lati a pattuglie che vengono isolate, e stiamo parlando di professionisti , con sassi, pietre, martelli e bombe carta non è qualcosa di improvvisato e di pre organizzato motivo per cui alcune norme che avevamo elaborato come Lega nei mesi passati diventano urgenti, penso alla possibilità di fare perquisizioni sul posto, al fermo preventivo fino a 12 ore, io direi fino a 24 ore e poi anche la cauzione per chi organizza cortei. Io ricordo che alla Lega in passato venne chiesto di lasciare una cauzione in caso qualche cretino avesse fatto un danno, noi le abbiamo lasciate e non abbiamo mai perso un euro. Ritengo ragionevole responsabilizzare chi organizza cortei da un punto di vista assicurativo. Noi proponiamo che entri in questo pacchetto con una corsia accelerata". Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini a Rtl 102.5