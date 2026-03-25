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Salvini, 'nel 2025 con il nuovo codice della strada 121 morti in meno'

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ROMA, 25 MAR - "Nel 2025 ci sono stati 121 morti in meno e 892 feriti in meno dall'entrata in vigore del novo codice della strada". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al convegno dell'Art 'Proteggere chi viaggia: soccorso d'emergenza, responsabilità e diritti'. "Il 27 aprile sarò a Foggia per la prima targa del primo monopattino", ha aggiunto il ministro. "Uno dei primi provvedimenti che mi ha portato qualche antipatia, ma me ne faccio carico se serve a salvare vite", ha sottolineato Salvini. "Nei primi due mesi di quest'anno - ha detto ancora Salvini - sono state sanzionate 2.300 persone che guidavano sotto abuso di sostanze alcoliche, quindi vuol dire che c'è ancora molto da fare".

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