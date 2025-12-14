Giornale di Brescia
Salvini, liberi di usare i contanti, non siamo in Venezuela

ROMA, 14 DIC - "C'è dibattito sull'utilizzo del denaro, siamo in un paese libero, se uno vuole pagare con la carta di credito deve poter pagare con la carta di credito ma se uno vuole pagare in contanti deve poter usare i suoi soldi come cavolo vuole, senza doversi giustificare per quelli che ha nel conto corrente: non siamo in Venezuela". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ad Atreju a proposito di una delle modifiche proposte alla manovra.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

