Salvini, Lega voterà decreti sulle armi solo con un cambio di passo

ROMA, 17 DIC - "Ci vuole un cambio di passo per i nuovi decreti sulle armi, li voteremo se ci sono delle novità rispetto agli anni passati. Bisognerà parlare di difesa e non di attacco. Qualcuno pensa veramente che l'Ucraina possa vincere la guerra? Prima la finiamo è meglio è. Con la postilla che le inchieste sulla corruzione in Ucraina di uomini vicinissimi a Zelensky ci deve far essere ancora più cauti. Assolutamente, c'e' un aggressore e c'è un aggredito. Io lavoro per la pace e non voglio che i nostri figli parlino di guerra o siano mandati in guerra, questo no". Lo afferma il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini parlando a 5 minuti intervistato da Bruno Vespa.