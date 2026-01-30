Giornale di Brescia
Salvini, la sinistra interrompe un incontro pubblico, intollerabile

MELITO PORTO SALVO, 30 GEN - "A Roma mi sembra che ci sia stata un po' di confusione con la sinistra che ha occupato l'aula cantando 'Bella Ciao' e impedendo al relatore di fare la conferenza sull'immigrazione e la sicurezza". A dirlo il leader della Lega Matteo Salvini. "Sono assolutamente convinto - ha aggiunto - che l'immigrazione sia un diritto per chi ha le carte in regola, se poi uno arriva, commette reati e crea problemi, torna da dove è arrivato. Ritengo che interrompere una discussione, un ragionamento, una conferenza stampa, un incontro pubblico di qualcuno che legalmente ne ha fatto richiesta non sia democratico, non sia civile, non sia tollerabile".

