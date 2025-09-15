Giornale di Brescia
Salvini, la democrazia è incompatibile con l'odio

Matteo Salvini (Vice President of the Council of Ministers of Italy and Minister of Infrastructure and Transport) on the occasion of the third day of the 51th Ambrosetti Forum "The current and future scenario for competitive strategies". Cernobbio, Italy, 07 September 2025. ANSA/MICHELE MARAVIGLIA
ROMA, 15 SET - "Mi piace pensare che il vostro compleanno sia utile per ribadire la necessità di un terreno comune. Quello della libertà e della democrazia, incompatibile con odio e violenza. Vi auguro lunga vita, con la massima libertà di giudicare il sottoscritto, ricordando che le idee diverse devono avvicinare le persone anziché allontanarle". E il passaggio finale del messaggio inviato dal vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini al direttore del "Domani", Emiliano Fittipaldi, in occasione dei primi cinque anni di vita del quotidiano. Rivolgendosi alla testata, Salvini ricorda: "Credo dalla vostra fondazione non ci siano mai state carezze alla Lega bensì solo critiche spietate e - permettetemi - ingenerose. Tuttavia Salvini rimarca la sua convinzione che "la libertà sia un valore così prezioso da dover essere difeso a praticato nei fatti e non solo a parole". Quindi ribadisce come l'omicidio dell'influencer Charlie Kirk negli Usa "possa rappresentare uno spartiacque per tutto l'Occidente" e prosegue: "Vedo la tentazione in certi ambienti, di combattere gli avversari con tutti i mezzi possibili, come se fossero nemici da abbattere. So che non saremo d'accordo, direttore, ma penso sia questo veleno a far scattare certi assalti giudiziari (io sono andato a processo per il voto della sinistra in Parlamento), gli insulti, la delegittimazione".

ROMA

