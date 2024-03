Salvini, il Veneto è e rimarrà orgogliosamente leghista

VERONA, 12 MAR - "In Abruzzo abbiamo fatto vincere il centrodestra. Ovviamente c'è un occhio alle regionali prossime che ci saranno. Il Veneto nel 2025 ovviamente era, e per quello che mi riguarda rimarrà orgogliosamente leghista". Lo ha detto a Verona Matteo Salvini, a margine di LetExpo. "Noi - ha proseguito, rispondendo sull'eventualità di una corsa solitaria del Carroccio - lavoriamo per il centrodestra unito ovunque. Se in qualche singolo caso a livello locale ci saranno incompatibilità, o questioni fra tizio e caio, non è una scelta nazionale".