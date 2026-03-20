Salvini, il 18 aprile in piazza a Milano anche nel nome di Bossi

MILANO, 20 MAR - "Oggi è una giornata di silenzio, di rispetto, di raccoglimento, di famiglia, di comunità. C'è una data, però, a portata di mano, che è sabato 18 aprile. Tra un mese, in Piazza Duomo a Milano, sotto la Madonnina, per un'iniziativa organizzata dalla Lega, dei Patrioti europei, appunto sul tema della libertà, dell'identità e abbiamo usato una frase usata da Bossi": lo ha detto Matteo Salvini in collegamento con Radio Libertà che dedica le trasmissioni a Umberto Bossi, il senatur deceduto ieri. "Padroni a casa nostra, anche in Europa senza paura e padroni a casa nostra. Quindi sabato 18 aprile, sotto la Madonnina, nel cuore della nostra Lombardia, della nostra Italia, siamo lì, saremo lì, saremo lì anche per Umberto" ha concluso,