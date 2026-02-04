Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Salvini, 'ieri da Mattarella, in dl Ponte non c'è norma su Corte Conti'

AA

ROMA, 04 FEB - "Mi volevo confrontare con il presidente anche sul testo del decreto". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, nella conferenza stampa alla Camera, risponde a chi chiede un commento sul decreto atteso a breve in Cdm che riguarda le opere pubbliche e che includerebbe anche una norma sul Ponte sullo Stretto. Il vicepremier ha incontrato il capo dello Stato ieri al Quirinale: "Non c'è mai stata - aggiunge - nessuna norma che limitava i poteri della Corte dei Conti. Non è che ritirerò quella norma, perché nessuno ha mai pensato a quella norma".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario