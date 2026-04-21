Salvini, Freni profilo migliore per Consob, non capisco altri cosa propongono

- RHO, 21 APR - La partita della presidenza della Consob "non la sto seguendo io, continuo a ritenere che Freni sia il profilo migliore, però è mesi che lo stiamo ripetendo, altri hanno idee diverse, non ho capito cosa propongono". Lo ha detto il vicepremier e ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, arrivando al Salone del Mobile alla Fiera di Milano Rho.