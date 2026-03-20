Salvini, federalisti in Italia per forza sono sovranisti in Ue

MILANO, 20 MAR - "Essere identitari e federalisti in Italia significa essere per forza sovranisti in Europa", lo ha detto Matteo Salvini in collegamento con Radio Libertà, la cui programmazione è tutta dedicata ad Umberto Bossi, il fondatore del partito morto ieri. "A Bruxelles stanno cercando di svuotare non solo le regioni, i comuni, ma anche gli Stati nazionali, i poteri, le responsabilità, i denari, capacità di scelta, quindi autonomisti e federalisti in Italia e sovranisti in Europa è un mix dovuto e doveroso" ha aggiunto.