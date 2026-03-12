Salvini, famiglia nel bosco un caso di violenza istituzionale raccapricciante

ROMA, 12 MAR - Il caso della 'famiglia nel bosco' "è un caso di violenza istituzionale raccapricciante che mi preoccupa fortemente da papà, perché potrebbe accadere nelle case di chiunque". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Dritto e rovescio. "Ci sono migliaia di bimbi che vivono nei campi rom nella merda, coi topi, senza luce e gas, dove sono gli assistenti sociali e i tribunali dei minori?", ha detto Salvini.