Salvini, escludo piano per il razionamento di carburante

ROMA, 08 APR - "Non c'è allo studio nessun piano sul razionamento di carburante, né sulla chiusura di scuole, uffici, fabbriche e negozi". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini nella conferenza stampa nella sede della Stampa Estera sul tema del caro energia. Escluso il razionamento di carburante? "Sì, in questo momento non voglio neanche prenderlo in considerazione", ha risposto Salvini escludendo dalla lista anche l'ipotesi di ricorrere allo smart working.